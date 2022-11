Condividi su...

Sarà scontro di altissima classifica al Pala Campitelli di Grottaglie, il Volley Club Grottaglie capolista a punteggio pieno ospita la terza forza del campionato, il Bava Rione Terra Pozzuoli in un match che certamente contribuirà a delineare i rapporti di forza nel Girone H. Il Volley Club alla seconda di tre esibizioni consecutive dinanzi al proprio pubblico, è reduce dalla vittoria per 3-0 sull’Elisa Volley Pomigliano mentre gli ospiti sono reduci dalla vittoria esterna per 2-3 sul campo del Galatina. I Campani sono squadra insidiosa, sempre a punti nelle prime cinque giornate, pertanto servirà un grande Grottaglie per assicurarsi il bottino pieno nell’incontro e allungare la serie positiva.

Il commento nel prepartita di uno dei Coach del Volley Club Grottaglie, Cosimo Spinosa: “Sarà una gara difficile, loro sono molto preparati, noi dobbiamo fare una bella prestazione se vogliamo portare a casa i tre punti. I ragazzi stanno bene anche se abbiamo dovuto fronteggiare alcune difficoltà. Ovviamente tutti noi daremo il massimo per allungare ancora la nostra striscia positiva ma bisognerà essere sempre concentrati e sul pezzo su ogni pallone. Speriamo che il pubblico ci spinga ancora come ha fatto in queste prime giornate”. La gara tra Grottaglie e Pozzuoli sarà diretta dalle Sig.re Tanzilli e Rossi, fischio d’inizio domenica alle ore 18:30 al Pala Campitelli di Grottaglie. Ingresso con Tessera sostenitore o con biglietto al botteghino, gratuito per gli under 18.