Volley B/M, Club Grottaglie: Roberto Russo completa reparto centrali

Roberto Russo entra ufficialmente a far parte della Prima Squadra. Russo, classe 2007, entra stabilmente nel roster della Serie B dove completerà il reparto centrali con Antonazzo e Caciagli. Roberto ha indossato la maglia granata per la prima volta nella scorsa stagione, nell’ottica della collaborazione con l’AVP Pulsano. Per Russo è arrivato subito il titolo territoriale di Under 19 (Da MVP) e la partecipazione ai playoff promozione di Serie D.

Le prime parole di Russo da giocatore della prima squadra: “Un Grazie è troppo riduttivo per la società Volley Club Grottaglie, che fin dall’anno scorso ha realizzato il mio sogno, e quest’anno, ancora di più, mi sta dando una grande opportunità. Credo che i sogni si possano avverare, ma con sacrificio, ed io sono pronto a lavorare e assorbire tutto ciò che mi sarà insegnato. Ringrazio inoltre, coach Spinosa, coach Santopietro e l’Amatori Volley Pulsano per avermi formato in questo anno trascorso insieme“.

La promozione di Russo è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutto il Volley Club Grottaglie, come testimoniano le parole del DS Gianmarco Quaranta: “La promozione in Prima Squadra di Russo rappresenta un’ulteriore prova della bontà del progetto che da anni ci vede protagonisti nell’incentivare il lavoro sui ragazzi del territorio, portandoli ad avere un ruolo importante nella pallavolo nazionale. Roberto, fin da subito, si è calato alla perfezione nella nostra realtà, grazie alla collaborazione che abbiamo in essere a livello giovanile con l’Amatori Volley Pulsano, mostrando a tutti le sue qualità sportive ed umane. Siamo sicuri che nel contesto della Serie B possa crescere ancora di più e possa rappresentare una figura importante all’interno del roster di quest’anno“.

