Virtus Francavilla, si valuta l’ex Juventus Simone Iocolano

La Virtus Francavilla sta valutando Simone Iocolano come profilo per rinforzare il centrocampo. L’ex Juventus ha risolto da poco il contratto con il Piacenza e oggi ha raggiunto Francavilla Fontana per avviare la trattativa. Classe 1989 originario di Rivoli (squadra con la quale ha esordito in Serie D da ragazzo), la sua carriera vanta esperienze che lo hanno visto protagonista in diverse squadre, tra cui il Monza, dove ha lasciato un segno indelebile. Dopo aver fatto parte della rosa del Piacenza nella prima parte di stagione Iocolano ha trovato rifugio temporaneo nel Lecco (sua ex squadra), dove si è allenato in attesa di una nuova chiamata. La Virtus Francavilla sta valutando attentamente le sue condizioni e la possibilità di affondare nella trattativa. Di certo è l’ennesima dimostrazione di come il Presidente Antonio Magrì non voglia lasciare nulla di intentato per ritrovare subito il professionismo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author