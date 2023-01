Virtus Francavilla, missione tre punti ad Agropoli

Obiettivo continuità per la Virtus Francavilla, che ad Agropoli proverà a portare a casa i primi tre punti esterni del proprio campionato. Il cammino stagionale dei biancazzurri ha ad oggi evidenziato un trend particolarmente negativo in trasferta: sono infatti appena due i punti raccolti lontano dalla Nuovarredo Arena. Per intenderci, nessuno ha fatto peggio nel girone C. La trasferta campana servirà per cancellare quello zero nel confuto delle vittorie esterne stagionali e per sfatare un tabù che regna ormai da un anno. L’ultima gioia lontano dalla città degli imperiali per la Virtus risale allo scorso 2 febbario, quando sul rotto della cuffia Tchetchoua riuscì a strappare tre punti alla Vibonese in Calabria. L’avversario di giornata, questa volta, sarà la Gelbison, reduce da un periodo tutt’altro che positivo. I cilentini non vincono da metà novembre e si trovano ora al sedicesimo posto in classifica. Tanta sarà la voglia di rivalsa dei rossoblù, con mister De Sanzo che dovrà fare a meno di due titolari out per squalifica: il centrocampista Salvatore Papa ed il difensore Riccardo Cargnelutti. Fermato dal giudice sportivo anche il biancazzurro Andrea Cisco, espulso contro il Foggia. Rientreranno invece Murilo, Minelli e Yakubiv. Il mercato, però, non è ancora finito ed il presidente Antonio Magrì, ospite a “Speciale Calciomercato”, ha già dettato le prossime mosse: “Ci sarà ancora qualcosa sia in uscita che in entrata, per un totale di quattro operazioni circa”.

Condividi su...



Linkedin

email