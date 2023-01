Sarà rigiocata Noicattaro – Castellana, gara valida per il campionato di Prima categoria pugliese finita nell’occhio del ciclone l’8 gennaio scorso per l’ormai famoso gol fantasma. A deciderlo il giudice sportivo dopo aver letto gli atti del ricorso presentato proprio dal Noicattaro sconfitto 1 a 0 sul campo. Quella partita è entrata nella storia proprio per il gol fantasma mai realizzato dal Castellana e assegnato dal direttore di gara. Le immagini televisive erano chiare e anche l’arbitro, nel referto ha scritto di aver “erroneamente concesso una rete in favore del Castellana al 17^ del primo tempo e di essersi reso conto, dopo aver ripreso il gioco, di non aver revocato la propria decisione. Un errore tecnico, ammesso anche dal presidente del CRA, Nicola Favia, durante la trasmissione Lunedì Puglia in onda su Antenna Sud. Errore confermato anche dal Castellana, finito nella bufera per non aver spinto il direttore di gara a correggere immediatamente quella decisione. Il giudice sportivo ha deliberato la ripetizione della gara e sanzionato il Castellana con un’ammenda di 300 euro per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art 4 1º comma del C.G.S., alla luce della condotta tenuta dai propri tesserati nell’immediatezza dei fatti, come confermato dalle tardive scuse profuse dalla società.

