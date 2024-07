Virtus Francavilla, è cominciato il precampionato alla Nuovarredo Arena

FRANCAVILLA F.NA – Le nubi hanno parzialmente oscurato il sole, ma non ridimensionato il caldo asfissiante. La settimana in casa Virtus Francavilla si è aperta con il raduno alla Nuovarredo Arena dei calciatori sotto contratto, di qualche elemento in prova e con ritmi subito interessanti. Prima, però, il discorso di benvenuto da parte del presidente Antonio Magrì, seguito da quello del vicepresidente Donatiello, del direttore sportivo Montervino e del tecnico Ciro Ginestra, che ha poi raggiunto il cerchio centrale del campo circondato dai calciatori. Una carica di adrenalina, prima della corsa agli ordini del preparatore atletico Parabita, con i portieri che invece hanno lavorato con l’allenatore dei portieri Erriquez. Prima di ulteriori test atletici, invece, fitti colloqui tra Ginestra, il vice Di Gennaro e il collaboratore Carmine De Falco, a 360 gradi.

Il lavoro procederà a Francavilla Fontana fino alla partenza per il ritiro in Trentino, nella località di Dimaro, in programma per il 3 agosto.

NELL’EDIZIONE SPORTIVA DI QUESTA SERA LE PRIME IMMAGINI E LE PAROLE DEL TECNICO GINESTRA

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author