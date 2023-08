FRANCAVILLA F.NA – Andrea Accardi, nuovo difensore della Virtus Francavilla, ai microfoni di Antenna Sud ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere il progetto biancazzurro: “Le sensazioni sono state positive, ho trovato un ambiente con entusiasmo e ho trovato tanti ragazzi nuovi che hanno voglia di lavorare e fare bene. Posso mettere professionalità e serietà, per arrivare in alto sono le basi per fare bene nel corso di una o più annate. Sono a disposizione per far crescere anche i giovani”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp