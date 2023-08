Monopoli: Pelliccioni a Milano, prima giornata verso il rinvio

Il direttore sportivo del Monopoli Alfio Pelliccioni è a Milano dove negli ultimi due giorni tenterà di piazzare i quattro calciatori attualmente in uscita: Fornasier, Hamlili, Montini e Santaniello. Se il difensore, il centrocampista e i due attaccanti non dovessero uscire resterebbero comunque in rosa fino a fine stagione. La prima giornata di campionato, intanto, va verso il rinvio. L’avversario, dopo la decisione del Consiglio di Stato, sarà la Casertana ma la ratifica del suo ripescaggio non è ancora arrivata. Molto probabile quindi uno slittamento e il debutto in casa il 10 settembre contro il Monterosi.

