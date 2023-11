Virtus a picco, il Monterosi vince 1-0 e si aggiudica lo scontro diretto

TERAMO – La Virtus Francavilla perde lo scontro diretto di bassa classifica contro il Monterosi fanalino di coda, i laziali vincono 1-0 al termine di una sfida sempre in equilibrio nonostante l’inferiorità numerica degli imperiali. Biancazzurri subito aggressivi, dopo un minuto Carella si ritrova tutto solo davanti a Rigon, nel tentativo di dribbling l’esterno si allunga troppo la sfera vanificando una grande opportunità. La partita è equilibrata e non offre spunti interessanti, al 33’ ci prova Risolo con un tiro centrale e facile per Rigon. 35’, Piroli svetta più in alto di tutti ma Forte controlla senza alcun problema. La partita cambia tra il 40’ ed il 42’: Yakubiv commette due falli nell’arco di due minuti e mezzo, incassando un doppio giallo probabilmente eccessivo. Virtus in dieci ad un paio di minuti dalla fine del primo tempo. Laziali pericolosissimi subito dopo, prima con la rovesciata di Fantacci non trattenuta da Forte, poi con il tentativo minaccioso di Silipo, il portiere biancazzurro si rifugia in angolo. Nella ripresa Villa opta per un 4-4-1 coperto, con Artistico largo a destra e Polidori unico riferimento offensivo. I biancazzurri si affacciano in avanti al 54’, Macca vede l’inserimento di Biondi che da posizione defilata impegna Rigon, si salvano i laziali. 73’, il Monterosi torna in avanti con il neoentrato Palazzino, la sua parabola a giro termina larga. Un minuto dopo, al 74’, i padroni di casa passano in vantaggio: clamoroso e goffo liscio di Nicoli, Vano non ci pensa due volte ed insacca con Forte immobile e senza colpe. I ragazzi di Taurino amministrano il vantaggio ma rischiano all’89’, Giovinco lascia partire una conclusione ben calibrata e sfiora il gol del pari. Al 95’ lo stesso attaccante spreca un piazzato interessante calciando alto. È troppo tardi, il Monterosi ottiene la prima vittoria interna stagionale, crisi senza fine per una Virtus che sprofonda ed incassa la sesta sconfitta nelle ultime sette gare.

IL TABELLINO

Monterosi Tuscia (3-5-2): Rigon; Piroli, Mbende, Sini; Bittante, Frediani (12’st. Di Renzo), Fantacci (40’st. Di Francesco), Altobelli, Parlati; Silipo (12’st. Palazzino), Ekuban (12’st. Vano). All. Taurino.

Virtus Francavilla (3-5-2): Forte; Accardi, Yakubiv, De Marino (44’st. Enyan); Carella, Macca (22’st. Latagliata), Risolo, Biondi, Nicoli; Polidori (37’st. Giovinco), Artistico (37’st. Vantaggiato). All. Villa.

Arbitro: Iannello di Messina.

Marcatori: 29’st. Vano (M).

Note: ammoniti: Macca (F), Yakubiv x2 (F), Altobelli (M), Mbende (M), Villa (F), Nicoli (F), Vano (M), Piroli (M).

Angoli: 6-3

