Vieste, controlli a tappeto dei Carabinieri per tutelare la stagione turistica

A Vieste, nella seconda metà di agosto, i Carabinieri della locale Tenenzahanno intensificato i servizi di controllo del territorio allo scopo di prevenire la consumazione dei reati e incrementare la cornice di sicurezza in un periodo particolarmente sensibile per l’elevata presenza di turisti. Nel corso delle attività, svolte con il contributo dei Reparti Specialidell’Arma – tra cui lo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, le Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Puglia e del 14° BattaglioneCalabria, il Nucleo Cinofili di Modugno, il N.A.S., il N.I.L. di Foggia e il Nucleo T.P.C. di Bari, i Carabinieri hanno controllato complessivamente quasi 1.500 persone, circa 1.000 veicoli e 50 attività commerciali.

L’intensificazione dei servizi ha permesso di rafforzare l’azione di contrasto all’endemico fenomeno del traffico di droga: 5 le persone,accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, arrestate in flagranza di reato – di cui una sorpresa, nel corso di un prolungato servizio di osservazione, a cedere dosi di cocaina in prossimità di una inferriata attigua alla propria abitazione, presidiata da telecamere –; più di 50 assuntori segnalati alla Prefettura di Foggia; sequestrati circa 420 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e circa 10.000,00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Inoltre, sono stati arrestati due 40enni del luogo in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e un 45enne per evasione, quest’ultimo rintracciato a Vieste nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari presso un’abitazione ubicata a Foggia.

I militari dell’Arma, durante i controlli effettuati congiuntamente agliassetti di specialità presso attività turistico ricettive del litorale Viestano, hanno rilevato criticità in materia di lavoro sommerso, sicurezza sui luoghi di lavoro, tracciabilità e sicurezza alimentare, elevando sanzioni amministrative per circa 11.400,00 euro, sequestrando circa 50 kg di prodotti alimentari e adottando un provvedimento di sospensione per una delle strutture controllate.

Gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts