Vieste: chef, produttori ed esperti per la settimana dell’Olio 2023

VIESTE – Manca ancora qualche settimana ma a Vieste è tutto pronto – o quasi – per la nuova edizione de La settimana dell’Olio 2023. Assaggiatori di olio, produttori, chef, pizzaioli, panificatori, sommelier, giornalisti, blogger ed esperti di yoga hanno già risposto alla chiamata per questa settima edizione della manifestazione, in un viaggio nel mondo dell’oro verde, alla scoperta di saperi, gusti, curiosità, storie di eccellenza e innovazione.

Sono più di 25 gli appuntamenti in programma dal 28 agosto al 1 settembre che andranno in scena tra uliveti secolari, frantoi, terrazze panoramiche e piazze suggestive della capitale del turismo pugliese, pronta a ergersi per una settimana a capitale dell’olio extravergine di oliva. Tre saranno le realtà protagoniste del format “A tu per tu con il produttore”, che prevede assaggi guidati di oli extra vergini di oliva

