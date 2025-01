Verso Matera-Manfredonia, la probabili formazioni del match

Punti pesanti in palio nella sfida del XXI Settembre-Franco Salerno. Perché il Matera cerca la prima vittoria del 2025 per cercare di agganciare definitivamente il treno play off, visto che il quinto posto è a soli due punti. Di fronte, però, c’è un Manfredonia impantanata in piena zona play off e alla ricerca di continuità di risultato, soprattutto di una svolta in trasferta dove i sipontini hanno faticato in questa stagione. Una sfida che ha diversi temi da sviscerare.

Matera, le ultime

Torrisi recupera dopo due settimane Marigosu e Zampa a centrocampo. Assenti sicuri il difensore Baldi per squalifica e Diop e Coquin per infortunio. Da valutare, invece, le condizioni di Casiello: una decisione sarà presa nelle prossime ore. Dunque, il Matera che affronterà il Manfredonia confermerà il 4-2-3-1 con Brahja in porta. Difesa guidata dalla coppia Tazza-Paramatti al centro. Sulle corsie esterne, Bello a destra con Carpineti che potrebbe prendere posto a sinistra, considerate le non perfette condizioni di Casiello. In mezzo al campo, con Zampa recuperato ci sarà Sicurella. Trequarti che dovrebbe vedere il ritorno di Marigosu al centro, anche se Napolitano è in lizza per una maglia con Kernezo e Burzio esterni. In avanti, Di Piazza unica punta.

Manfredonia, le ultime

Tante assenze per Cinque che rinuncia a Sepe, Calemme, Porzio e Diambo. D’altra parte, torna a disposizione il difensore Forte dopo aver scontato il turno di squalifica, insieme al neo-acquisto Metaj. Manfredonia che dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 con Antonino in porta. Trio difensivo guidato da Giampà al centro con Castaldi e Gianfreda ai suoi fianchi. In mezzo al campo, Montinaro potrebbe agire in mediana con Giacobbe e Coppola a completare il pacchetto. Sugli esterni, Metaj potrebbe esordire dal primo minuto con De Luca a sinistra. In avanti, vista l’assenza di Calemme, il tandem potrebbe essere formato dalla coppia Caputo-Carbonaro.

Matera-Manfredonia, la diretta del match

La sfida del XXI Settembre-Franco Salerno, valida per la 21esima giornata del Girone H di Serie D, dalle ore 14:30 la potrete seguire sul sito-web antennasud.com con la diretta testuale del match. Formazioni, diretta in tempo reale oltre al ricco post-partita, sempre sui nostri canali.

Le probabili formazioni

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Paramatti, Carpineti, Zampa, Sicurella, Kernezo, Marigosu, Burzio, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Spinelli, Appeso, Casiello, Malara, Basualdo, Berardocco, Napolitano, Tomaselli, Giordani, Cavallo. Allenatore: Torrisi.

Manfredonia (3-5-2): Antonino, Castaldi, Giampà, Gianfreda, Metaj, Coppola, Montinaro, Giacobbe, De Luca, Caputo, Carbonaro. A disposizione: Sapri, Cariati, Forte, Melis, Fornaro, Fischetti, Prencipe, Iurilli, Puzirevskis, Solazzo. Allenatore: Cinque.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author