Verso Fasano-Casarano, Tiozzo: “Sarà una bella partita a scacchi”

L’infrasettimanale di Ognissanti proporrà tre imperdibili derby pugliesi in Serie D. Fra questi, spicca quello d’alta classifica fra Fasano e Casarano, che si sfideranno al “Curlo”. Alla vigilia del match, mister Luca Tiozzo ha parlato così in conferenza stampa: “Arriviamo a questa sfida con entusiasmo e serenità. Vogliamo continuare a rendere la vita difficile ai nostri avversari. Rispetto al precedente di due settimane fa mi aspetto una gara completamente diversa. In quel caso si giocava in coppa e la posta in palio era differente. Sarà dura, ma non è che una nuova tappa del percorso che si chiama campionato. Il Casarano è in fiducia, non è facile giocare contro di loro. Le individualità che vantano in rosa sono piena testimonianza del valore di questo avversario. Noi dovremo difenderci bene, ma senza rinunciare a giocare il nostro calcio. Immagino che ci verranno a prendere alti, sarà una bella partita a scacchi. Voglio che i ragazzi si divertano soffrendo, mantenendo l’identità che abbiamo dimostrato di avere fino ad ora”.

