US Lecce, Nicola Sansone: “Lecce era nel mio destino”

Lecce – Ennesima conferenza stampa stagionale presso la sala stampa dello stadio di Via del Mare di Lecce per la presentazione dell’ultimo arrivato nella famiglia giallorossa. Quel Nicola Sansone che sino a pochi giorni fa era libero nel listone degli svincolati. A presentarlo alla stampa come sempre il direttore sportivo Stefan Trinchera: “Nicola è un giocatore con tanta esperienza, lo dimostra il fatto che gli manca una sola presenza per raggiungere le 300 gare da professionista tra Italia e Spagna.” – “L’idea Sansone era già in caldo da tempo ma volevamo preservare anche gli equilibri del gruppo avendo già tanti esterni in rosa ma valutazioni dettate anche dalla Coppa d’Africa ci hanno portato a chiudere con l’ex calciatore del Bologna anche perché conosciamo che tipo di persona lui sia e quanto sappia mettersi a disposizione del gruppo.”

L’ex numero 10 di Bologna, Villareal e Sassuolo si è mostrato appunto estremamente determinato nel raccontare quanto la società di via colonnello Costadura fosse nel suo destino. “Lecce era nel mio destino perchè l’ultima partita che ho disputato è stato l’anno scorso proprio qui a Lecce.” – “Non mi sento affatto vecchio e anzi sono pronto a scendere in campo; sicuramente un gruppo così giovane stimola per farmi sentire un ragazzino” – “Per quanto riguarda la squadra è una squadra che segna tanto con ottimi elementi in avanti tra cui Oudin che sicuramente merita di indossare il mio numero preferito che è il 10.”

