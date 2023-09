Undici, venticinque e trenta: i numeri del nuovo Monopoli

Undici, venticinque e trenta sulla ruota di Monopoli. Sono questi i numeri del debutto della formazione di Tomei nella stagione 2023/2024.

Undici sono i giocatori che hanno debuttato in maglia biancoverde alla prima di campionato. Primo gettone per il portiere Pietro Perina, che si è disimpegnato benissimo tra i pali, per i difensori Ferrini, autore di un assist, Fazio, Angileri e De Santis, per il centrocampista Iaccarino e per gli attaccanti Borello, D’Agostino, Riccardi, Simone e Spalluto. Venticinque sono stati i minuti necessari a Giuseppe Borello per mettere a segno il suo primo gol con la casacca del Monopoli, un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per fallo su Starita che lo stesso attaccante napoletano ha lasciato al compagno di squadra, freddo nel battere Rigon e bagnare con un gol il suo esordio. 30 invece sono le reti ufficiali dello stesso Starita con la casacca del gabbiano. Sarebbero state 32 se non fossero state cancellate le due gare che il Monopoli ha disputato contro il Catania nella stagione 2021/2022 e in cui la punta aveva siglato due reti. Prolungati fino al prossimo sabato 30 settembre 2023, intanto, i termini per sottoscrivere il proprio abbonamento allo stadio Vito Simone Veneziani per le gare interne della società del presidente Rossiello, che ha confermato per il quinto anno consecutivo Rocco Galasso alla guida dell’area solidale.

Foto: S.s. Monopoli 1966 Facebook

