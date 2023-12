US Lecce, D’Aversa: “Vittoria dedicata a mia madre”

Lecce – Torna la vittoria dopo 10 giornate e mister Roberto D’Aversa si presenta al termine della gara col Frosinone ovviamente soddisfatto per una gara vinta con merito: “Una partita molto importante, uno scontro diretto che di conseguenza non vale solo tre punti. Vincere contro la squadra che sino ad oggi è stata la sorpresa del campionato rende merito ai ragazzi che ci hanno creduto sino alla fine.” – “Abbiamo osato anche con le due punte perchè volevamo la vittoria”.

“Avere 20 punti in questo momento del campionato sono un bel segnale da parte di tutte le parti: da parte dei ragazzi, da parte dello staff, da parte della società che ha costruito una rosa di giocatori di proprietà, una cosa da sottolineare”.

“Una squadra che non molla mai e ci crede sino alla fine. Per crederci sino alla fine comunque devi essere supportato dalla condizione fisica che evidentemente è ottima perchè se abbiamo spinto sino alla fine è merito anche della condizione e quindi di come lavorano ogni giorno durante l’allenamento.” – “Banda riesce a rendere perchè ha la fiducia dell’allenatore, della società, della squadra e di tutto l’ambiente. Sicuramente può migliorare ancora tanto come quando arriva sul fondo e deve fare un tocco in meno.”

“Piccoli pensava di dover uscire ma in realtà deve pensare meno perchè non tocca a lui uscire”.

Infine un pensiero sulla dedica personale di questa vittoria: “Questa vittoria le dedico a mia madre perchè sta vivendo un periodo particolare”

