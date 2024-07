US Lecce, amichevole internazionale col Galatasaray

Con una nota stampa l’US Lecce ha comunicato quello che ormai sta diventando un appuntamento fisso della sua Estate: l’amichevole internazionale. Quest’anno sarà in Austria contro il Galatasaray.

L’U.S. Lecce comunica che durante la fase di ritiro precampionato, che si svolgerà a Neustift im Stubaital (Austria) dal 14 al 28 Luglio, la squadra sarà impegnata in una serie di test amichevoli. E’ stata definita una gara amichevole internazionale, che i giallorossi disputeranno con il Galatasaray SK, presso la Raiffeisen Arena di Linz (Austria) in ambito dell’Upper Austria Summer Series ospitate dal LASK, in programma mercoledì 24 luglio con inizio fissato per le ore 19:30.

