Unitarie Bari, la proposta Pd: al voto domenica 24 e con sei seggi

Bari – Al voto nella domenica delle Palme e con i tablet ma non con meno di sei seggi a disposizione degli elettori baresi: il Pd pugliese mette nero su bianco una bozza di intesa per le “Unitarie” che decideranno il candidato del centrosinistra a sindaco del capoluogo.

Contraria l’associazione “Il Corsivo”, vicina all’ex parlamentare Giusy Servodio: “Il 24 marzo è la domenica delle Palme, giorno importante per i cattolici baresi, festa legata alla ricorrenza ebraica di Sukkot “Festa della Capanne” durante la quale i fedeli salivano in pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme portando un mazzetto di intrecciato di palme, mirto e salice. Viene preceduta dal rito della Madonna Addolorata, con processioni e accompagnamento delle confraternite e delle bande; anticipa i riti della Settimana Santa e della domenica di Pasqua. Sono riti del cuore della tradizione barese, molto sentiti e frequentati dalla popolazione con tante iniziative”. Quindi “per questi motivi domenica 24 marzo è una data irricevibile per celebrare le ‘unitarie’”.

