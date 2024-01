Un Taranto brutto e sprecone cade a Messina, decide Zunno

⏱️ 90‘ Sono 6 i minuti di recupero.

🟡🔴 90’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Messina, fuori Zunno, match winner, al suo posto Ragusa.

🟡🔴 89’ Messina a un passo dal raddoppio: schema su punizione, palla a Frisenna, che tutto solo davanti a Vannucchi gli spara addosso.

🟥🟦 87’ Ammonito 🟨 Miceli per gioco falloso.

🟥🟦 84’ Ammonito 🟨 Panico per gioco falloso.

🟡🔴 82‘ Ammonito 🟨 Ortisi per comportamento non regolamenotare.

🟡🔴 81’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio per il Messina: Scafetta e Civilleri per Emmausso e Rosafio.

🟥🟦 78‘ Orlando entra in area palla al piede, ma il suo passaggio è troppo forte.

🟥🟦 76’ Il Taranto spreca ancora: Orlando pesca Zonta in area, il suggerimento per Fabbro, che in corsa non riesce a coordinarsi sparando a lato.

🟥🟦 74’ SOSTITUZIONE 🔄 cambio forzato per il Taranto: fuori l’infortunato Calvano, dentro Zonta. Dentro anche Samuele per Kanoute.

🟥🟦 67’ Espulso 🟥 Bifulco per doppia ammonizione.

🟥🟦 64’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, entra Fabbro esce Valietti.

🟡🔴 57’ GOL DEL MESSINA: ⚽️ Zunno! Dormita incredibile della difesa rossoblu, si crea una mischia risolta dal numero 11 giallorosso.

🟥🟦 56’ Ammonito 🟨 Luciani per gioco falloso.

🟡🔴 54’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio per il Messina: Ortisi e Plescia per Polito e Luciani.

🟥🟦 51’ SOSTITUZIONE 🔄 il primo cambio è del Taranto: esce proprio De Marchi, al suo posto Orlando.

🟥🟦 45’ Incredibile palla gal fallita da De Marchi: servito in profondità, il nuovo attaccante del Taranto si trova a tu per tu con Fumagalli, ma gli spara addosso.

⏱️ 46’ Si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Dopo un minuto di recupero, termina una prima frazione molto equilibrata, anche se con una leggerissima supremazia del Messina. I tiri in porta latitano.

🟥🟦 45’ Kanoute si invola sulla corsia di sinistra, entra in area, ma la conclusione, debole, è ribattuta da Fumagalli.

🟡🔴 41’ Ammonito 🟨 l’ex Manetta per gioco falloso.

🟡🔴 40’ Sinistro di Emmausso dal limite, termina in curva.

🟡🔴 39’ Ammonito 🟨 Polito per gioco falloso.

🟥🟦 31’ Il Taranto prende coraggio: dal limite dell’area, ancora Bifilco apre a Valietti, la cui conclusione, in corsa, non è precisa.

🟥🟦 30’ Gran giocata di Bifulco sulla sinistra, servizio in area per De Marchi, che spara di prima intenzione senza trovare la porta.

🟡🔴 27‘ Il Messina va in gol con Luciani, ma è tutto fermo per una posizione irregolare dello stesso attaccante giallorosso.

🟡🔴 21‘ Il primo squillo della gara è del Messina: su angolo di Frisenna, Luciani colpisce di testa nel cuore dell’area, ma non trova la porta. Difesa del Taranto un po’ distratta.

🟡🔴 11’ Il Messina reclama un calcio di rigore per un contatto in area tra Calvano e l’ex Emmausso, ma il direttore di gara lascia correre. Sfida bloccata, anche se i padroni di casa spingono di più.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟡🔴 MESSINA-🟥🟦 TARANTO 1-0

⚽️ RETI: 57’ Zunno (M)

🟡🔴 MESSINA 4231: Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Polito (54’ Ortisi); Frisenna, Giunta; Rosafio (81‘ Civilleri) Emmausso (81’ Scafetta), Zunno (90’ Ragusa); P. Luciani (54’ Plescia). Panchina: Piana, Di Bella, Zona, Lia, Fumagalli, Cavallo, Signorile. All. Modica.

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; A. Luciani, Miceli, Riggio; Valietti (64’ Fabbro), Calvano (74’ Zonta), Fiorani, Panico; Kanoute (74’ Samuele), De Marchi (51’ Orlando), Bifulco. Panchina: Loliva, Costantino, Enrici, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Travaglini, Capone. All. Zangla (Capuano squalificato).

🟡 ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese. Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. Quarto ufficiale: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

🟨 AMMONITI: Polito, Manetta, Ortisi (M); Panico, Miceli (T).

🟥 ESPULSO: al 67’ Bifulco per doppia ammonizione.

📌 NOTE: recuperi 1’/6’. Angoli 4-2

