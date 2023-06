Uila, sud e agricoltura tra PNRR e tutele

BARI – Il sud come forza trainante del paese, grazie ai fondi del Pnrr e l’importanza di alcuni settori, come quello agricolo. Per cui si chiedono più tutele a causa dei cambiamenti climatici e degli agenti avversi. Se ne parla a Bari nel convegno organizzato da Uila-Uil.

