Ugl: ‘Positivo incontro per il rilancio della sanità materana’

Pino Giordano, segretario provinciale dell’UGL Matera, ha espresso grande soddisfazione a seguito dell’incontro tenutosi nella mattinata di mercoledì 16 ottobre a Matera con Maurizio Friolo, commissario straordinario dell’ASM. L’incontro, volto a migliorare la sanità del territorio, ha evidenziato un dialogo costruttivo su temi centrali come la carenza di personale e il potenziamento dei servizi ospedalieri a Matera e Policoro.

“Abbiamo apprezzato la disponibilità del commissario Friolo nel concentrarsi sulle criticità emerse”, ha dichiarato Giordano, riferendosi alle risposte concrete ottenute su temi quali il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali e il rafforzamento dei presidi ospedalieri. In particolare, sono stati sottolineati i progressi per l’ospedale di Policoro, dove il concorso per il Direttore della Chirurgia Generale è già stato espletato, e si attende solo l’iter amministrativo per l’assegnazione definitiva. Inoltre, sono stati indetti nuovi concorsi per il Direttore della Radiologia e per l’assunzione di medici oncologi destinati ai vari presidi territoriali.

Tra le novità, è stato segnalato l’ampliamento dell’offerta di esami di laboratorio presso i presidi di Tinchi e Policoro, e l’attivazione di un nuovo percorso per il trattamento delle infezioni intraospedaliere a Policoro. Inoltre, è ora possibile eseguire il Bi Test per lo screening delle anomalie cromosomiche direttamente in loco.

L’UGL Matera ha lodato anche l’introduzione di nuovi servizi, come il potenziamento della piccola chirurgia urologica e l’apertura di un ambulatorio di Cardiologia Preventiva, che si affianca a quello Distrettuale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per le visite cardiologiche.

Giordano ha infine ribadito l’importanza di continuare questo percorso virtuoso, auspicando la conferma di Friolo come Direttore Generale dell’ASM. “C’è ancora molto da fare, ma siamo fiduciosi che con Friolo e l’Assessore Cosimo Latronico potremo garantire un futuro migliore alla sanità del nostro territorio”, ha concluso Giordano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author