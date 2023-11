Ufficiale: Saraniti è un giocatore dell’Altamura

Ora è anche ufficiale. L’Altamura ha perfezionato l’accordo per portare in biancorosso 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗻𝗶𝘁𝗶, attaccante con tanta esperienza alle spalle in club professionistici e con circa 200 presenze in campionati di serie C e Serie B. Saraniti, classe 1988, arriva dal Lamezia, che si è ritirato dal campionato la scorsa settimana. Casarano, Taranto, Palermo, Lecce, L.R. Vicenza, Viterbese, Messina, Sorrento e Akragas, sono alcune delle maglie già indossate dall’attaccante che è già a disposizione di mister Giacomarro.

