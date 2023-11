Momento fairplay in Eccellenza, Laghezza: “Nel calcio il rispetto deve essere l’ABC”

Il gesto di Antonio Laghezza, portiere del Brilla Campi, ha fatto il giro dei social nel mondo dell’Eccellenza Pugliese. Abbiamo raggiunto l’estremo difensore nativo di Francavilla Fontana, ed ai nostri microfoni ha raccontato cosa è accaduto domenica al termine del match con l’Ostuni, spiegando come certi gesti non dovrebbero fare notizia: “Domenica è successa una cosa per me normalissima. Ho visto che il portiere dell’Ostuni era a terra, sconsolato, quindi sono andato a rincuorarlo mentre i miei compagni festeggiavano la vittoria. Mi sono sentito in dovere di andare a consolarlo, ma credo di non aver fatto nulla di straordinario. Gli ho semplicemente dato una pacca sulla spalla, suggerendogli di non abbattersi dopo un ko. Il ruolo del portiere, io lo so bene, è di grande responsabilità e lui si stava facendo ingiustamente carico della sconfitta. Questi comportamenti non dovrebbero però fare notizia. Il rispetto, nel calcio, così come nello sport in generale, deve essere l’ABC. La mia esperienza mi insegna che quando si perde si va a stringere la mano all’avversario, quando si vince si festeggia senza esagerare. Nel calcio esistono sia vincitori che vinti, ma i valori umani devono restare imprescindibili”.

