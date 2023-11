Fatti Monopoli-Cerignola, chiusa per un turno la curva gialloblù

CERIGNOLA – È arrivata la stangata del Giudice Sportivo in seguito ai fatti avvenuti nel corso di Monopoli-Cerignola: un turno di stop alla “Curva Sud” dello stadio Monterisi di Cerignola, il settore resterà chiuso in occasione della gara interna contro il Picerno del 3 dicembre. A causa di alcuni petardi e fumogeni provenienti dal settore occupato dai tifosi ofantini, la gara del “Veneziani” è stata sospesa per diversi minuti.

Questa la nota del Giudice Sportivo: “I sostenitori della Società Audace Cerignola, posizionati nel Settore Distinti, hanno lanciato al 2° minuto del primo tempo, numerosi petardi e fumogeni sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa quattro minuti. Durante l’interruzione della gara di cui al precedente punto tre seggiolini di colore verde nel recinto di gioco. Al 57° minuto della gara, alcuni petardi e fumogeni sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto. Durante l’interruzione un seggiolino di colore verde nel recinto di gioco. Al 37° e 38° minuto del secondo tempo, altri tre seggiolini di colore verde sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro. I sostenitori della Società Audace Cerignola, hanno provocato numerosi danneggiamenti nel Settore loro riservato in particolare undici seggiolini e alcuni pannelli LED pubblicitari per l’esplosione dei petardi. Il Giudice Sportivo delibera di sanzionare la Società AUDACE CERIGNOLA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA. Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Audace Cerignola, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative“.

