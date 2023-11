Barletta, Schelotto: “Sono il capitano, non abbandono la barca”

BARLETTA – È un Barletta che si rilancia, quello che batte il Rotonda in trasferta. Ezequiel Schelotto, capitano dei biancorossi, è intervenuto durante Lunedì Puglia su Antenna Sud per parlare del momento della squadra, sottolineando le responsabilità che comporta la fascia al braccio in una piazza calda ed esigente come quella barlettana. Schelotto rimarca la sua volontà di rimanere a Barletta per tutto l’arco della stagione, senza guardarsi intorno durante la finestra invernale.

Barletta che nel frattempo lavora per il parco attaccanti: dirigenza biancorossa su Diaz dopo la diaspora di Lamezia, ma si attende l’occasione per sfoltire la rosa. Operazione che richiede rapidità, ma la trattativa potrebbe andare di pari passo con alcuni tagli in organico. I tifosi restano alla finestra in attesa del match di domenica contro il Gravina.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp