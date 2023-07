Ufficiale: Pablo Burzio è un nuovo giocatore della Fidelis Andria

32 gol in 70 partite in serie D con una quindicina di assist. Una importante finestra in serie C a Potenza e tanta esperienza tra Ecuador e la sua argentina. Ecco Pablo Burzio talento e generosità per l’attacco della Fidelis Andria che questa mattina si è assicurata le prestazioni del 30enne argentino che agli inizi della sua carriera ha giocato al fianco di Paulo Dybala. L’arrivo in Italia nel 2020 al Lavello in serie D dove diventa subito decisivo sia a livello realizzativo che al servizio della squadra. Poi il passaggio al Potenza tra i pro ed il ritorno in serie D a Casarano dove lo scorso anno ha collezionato 31 presenze ed 8 reti.

