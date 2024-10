Ufficiale: Manfredonia, Gigi Panarelli nuovo allenatore

Il Manfredonia ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Luigi Panarelli come nuovo allenatore della prima squadra. Panarelli, classe 1976, vanta una prestigiosa carriera da calciatore, avendo militato come centrocampista in Serie A con il Napoli e il Torino, oltre a rappresentare piazze importanti come Foggia, Avellino e Taranto.

Anche come allenatore, il curriculum di Panarelli è di tutto rispetto: ha già guidato squadre come Altamura, portandola dall’Eccellenza alla Serie D, Taranto, dove ha raggiunto la finale play-off di Serie D, Andria (finale play-off in Serie D e Lega Pro) e Matera.

Il nuovo tecnico è già al lavoro al “Miramare”, accolto dal patron Gianni Rotice e dal direttore sportivo Livio Scuotto. Nella mattinata di sabato 12 ottobre dirigerà il primo allenamento in preparazione al match casalingo di domenica con la Nocerina.

