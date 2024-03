Tv, le stilettate ironiche di Fiorello sul caso Emiliano-Decaro

A Viva Rai2!, show condotto da Rosario Fiorello, in compagnia di Biggio e Casciari, si torna a parlare dello scandalo della Regione Puglia e della recente dichiarazione del governatore Michele Emiliano: “Non sa se si chiama Michele o Emiliano – scherza Fiorello, che aggiunge -: “Con il sindaco Decaro siamo amici fraterni”, tanto che gli ha regalato un’agendina con tutti i numeri dei boss”. Emiliano non dica nulla per difendere Decaro, ogni volta che parla dall’ufficio del sindaco si sente imprecare”, conclude.

