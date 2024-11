Turismo, fa tappa a Foggia il “Puglia Destination Go”

Prosegue in territorio dauno l’iniziativa “Puglia Destination Go – Organizziamo il Turismo”, fortemente voluto dall’assessorato regionale guidato da Gianfranco Lopane e finalizzata all’ascolto dei territori per condividere innovazioni, strategie e tentare di ridisegnare il futuro della Puglia e dell’industria turistica regionale.

Due le tappe in Capitanata, Foggia e Vieste, in occasione delle quali sono stato presentati modelli operativi e casi di studio, illustrando come sia possibile strutturare e finanziare una DMO (Destination Management Organization) per potenziare lo sviluppo turistico locale.

Antonella D'Avola