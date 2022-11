Turco (M5S): ‘Depositata interrogazione su Tecnopolo Taranto’

Condividi su...

«Il MoVimento 5 Stelle ha depositato in Senato un’interrogazione parlamentare a mia prima firma per sollecitare la nomina degli organi della “Fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”. Un centro di ricerca, concepito con la Legge di Bilancio per l’anno 2019, il cui iter istitutivo giuridico-amministrativo si è concluso nel corso del Governo Conte II, con l’approvazione del DPR 11 settembre 2020, n. 195. Da allora, nonostante le diverse sollecitazioni rivolte al Governo Draghi, siamo in attesa di conoscere i componenti degli organi amministrativi e scientifici. Il centro, già finanziato con 9 milioni di euro, è fondamentale per dare continuità al grande progetto di riconversione economica, sociale e culturale avviato con il “Cantiere Taranto” e fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle.Dopo i ritardi accumulati dal Governo Draghi, si spera che il Governo Meloni dia seguito alla funzionalità del progetto del Tecnopolo del Mediterraneo di Taranto, nominando quanto prima i suoi organi sociali e scientifici. Sul punto si auspicano scelte di alto profilo a livello internazionale, in modo da attrarre ulteriori risorse finanziarie e più soggetti privati per realizzare proficui e innovativi progetti di ricerca, azionando un meccanismo moltiplicatore di insediamenti produttivi e opportunità lavorative». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.