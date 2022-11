Condividi su...

Rapida operazione dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto, impegnati in servizi mirati per prevenire vandalismo e microcriminalità a bordo degli autobus di linea. In poco meno di un’ora, i poliziotti sono riusciti a individuare e arrestare un giovane pregiudicato tarantino responsabile di un borseggio ai danni di un’anziana signora proprio a bordo di un autobus.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente per raccogliere i primi elementi utili a individuare il responsabile. Visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, i poliziotti hanno individuato il presunto borseggiatore in un 22enne tarantino, già noto per specifici precedenti penali.

Conoscendo bene le abitudini quotidiane dell’uomo, i poliziotti si sono recati contemporaneamente nei due appartamenti, uno nel Borgo Umbertino, l’altro al quartiere Tamburi, dove presumibilmente avrebbe cercato di nascondersi. I Falchi lo hanno rintracciato nel secondo appartamento, trovando anche gli indumenti indossati dall’uomo che, poco prima, era stato immortalato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nelle adiacenze della fermata dell’autobus, i poliziotti hanno rinvenuto i documenti contenuti nel portafoglio sottratto alla vittima. I Falchi hanno anche accertato che il borseggiatore aveva già effettuato due prelievi da 50 euro ciascuno dal bancomat della vittima, che non è stato trovato.

Il giovane è stato accompagnato negli uffici della Questura ed è stato arrestato in flagranza di reato.