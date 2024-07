Turco: ‘Governo investa per cambio rotta Stellantis’

“Il drastico calo della produzione di autoveicoli presso lo stabilimento Stellantis di Melfi (-57,6%, cioè circa 64mila unità in meno rispetto al primo semestre dello scorso anno), desta non poche preoccupazioni nei lavoratori diretti e nelle migliaia di lavoratori dell’indotto. La Basilicata, più di altre Regioni del Mezzogiorno, ben conosce il dramma della disoccupazione e della precarietà e, stante il settore strategico per l’economia nazionale di cui si tratta, cioè l’automotive, ci si aspetta dal Governo la definizione di una politica industriale, che al momento risulta assente, finalizzata a favorire investimenti su prodotti green, nell’intento di ampliare l’offerta della produzione nell’area industriale di Melfi”.

“Si deve scongiurare l’ennesimo caso di desertificazione industriale del Sud dopo quello dell’ex Ilva di Taranto e occorre evitare ad ogni costo la bomba sociale che da troppo tempo fermenta attorno a Stellantis. Le promesse del Ministro Urso hanno le gambe corte, come dimostrano i dati sul calo della produzione dello stabilimento di Melfi». Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

