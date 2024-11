Trofeo Adriatico, Club Scherma Taranto: oro per Briganti e Venza

La seconda tappa del Trofeo Adriatico regala ancora successi al Club Scherma Taranto, con due medaglie d’oro conquistate dai suoi atleti nella spada maschile e femminile. A dominare sono stati India Briganti e William Venza, confermando l’eccellente stato di forma della società jonica.

India Briganti, già vincitrice della prima prova, si è imposta in una finale femminile equilibratissima, superando Sara Tessari del Circolo Scherma Brindisi con il punteggio di 15-13. La vittoria rafforza il percorso positivo della giovane schermitrice, proiettata verso traguardi sempre più prestigiosi.

Nella competizione maschile, William Venza ha trionfato nettamente in finale, battendo Alberto Amenta del Club Scherma Lecce per 15-5, in una gara dominata sin dai gironi di qualificazione. Buona anche la prova degli altri atleti tarantini: Vincenzo Maria Marinaro ha chiuso al 10° posto, mentre Pierluca Liaci si è classificato 14°.

Questa doppia vittoria rappresenta un importante test tecnico-tattico per i due atleti oro, che il prossimo weekend saranno impegnati a Bastia Umbra nella prima prova Nazionale Assoluti, dove affronteranno i migliori schermidori italiani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author