Treni, modifiche alla circolazione tra Francavilla Fontana e Lecce

Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Martina Franca-Lecce, tra Francavilla Fontana e il capoluogo salentino.

Per consentire lo svolgimento dei lavori di elettrificazione, implementazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) e rinnovo del binario, da lunedì 10 giugno, i treni in circolazione sulla linea Martina Franca-Lecce saranno limitati nella stazione di Francavilla Fontana che diventa capolinea per i bus sostituivi da e per Lecce.

I bus partiranno davanti ai piazzali di stazione ad eccezione di San Pancrazio Salentino (Piazza Umberto I), Guagnano (via provinciale), Campi Salentina (viale Nino di Palma, 10), Novoli (via Lucania/villetta) e Lecce (via Don Bosco angolo viale Oronzo Quarta).

Maggiori informazioni e dettagli sull’offerta sono consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia e FSE.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author