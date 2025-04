Controlli straordinari dei carabinieri nel Brindisino: due arresti

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri nel territorio della provincia di Brindisi, disposti dal comando provinciale per contrastare la criminalità diffusa e aumentare la sicurezza dei cittadini. Nell’ambito del servizio svolto dalla Compagnia di Francavilla Fontana, sono stati effettuati due arresti in flagranza.

A Oria, i militari della locale stazione hanno arrestato un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti di vario tipo, nascoste all’interno della propria abitazione, insieme a materiale per il confezionamento e la pesatura. L’uomo è stato condotto in carcere e la droga è stata posta sotto sequestro.

A San Pancrazio Salentino, invece, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dopo aver tentato di eludere un controllo fornendo false generalità durante le fasi di identificazione mentre era alla guida della propria auto.

Le operazioni rientrano nel piano di prevenzione e contrasto ai reati sul territorio attuato dai Carabinieri in tutta la provincia.

