Condividi su...

Linkedin email

Ancora incendi in Salento. Nella notte, intorno alle 2, una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Tuglie, in via Carluccio, dove le fiamme stavano distruggendo una Volvo XC 40 e una Fiat Panda parcheggiata nelle vicinanze. Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti, l’incendio ha interessato totalmente le due automobili. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Le cause sono in corso di accertamento.

Un’ora e mezza più tardi una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Matino, in via degli Eucalipti, dove le fiamme stavano interessando un’Audi modello Q7. Il mezzo è andato completamente distrutto. Anche in questo caso le indagini sono in corso