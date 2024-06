Trasporti, Pagano: ‘Rischio ennesima crisi occupazionale a Taranto’

“Taranto non può più essere l’agnello sacrificale di qualsiasi decisione”. Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico, in merito all’indiscrezione secondo cui le modifiche sulla tratta ferroviaria dell’intercity Taranto-Reggio Calabria potrebbero portare alla perdita di alcune commesse relative ai servizi di pulizia dei vagoni.

“La scelta di allungare la tratta fino a Bari e Lecce, senza magari aumentare le corse prevedendone alcune con capolinea Taranto porterà sicuramente dei disagi a Taranto. Per di più, si profila anche il rischio che una serie di servizi svolti in loco, come quello della pulizia dei vagoni, siano trasferiti altrove, aprendo l’ennesima vertenza occupazionale nel capoluogo ionico. Siccome Taranto ha già troppe questioni aperte cui è urgente porre rimedio, ho presentato una interrogazione parlamentare a Salvini affinché sia scongiurata la possibilità di aprire un’altra dolorosa ferita alla situazione occupazionale della città”, conclude Pagano.

