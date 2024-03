Trasportava 26kg di hashish, arrestato dalla Polizia di Lecce

Lo scorso 29 febbraio scorso, nell’ambito dei servizi mirati per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, la Squadra Mobile di Lecce ha controllato, in una località barese, un furgone alla cui guida si trovava un venticinquenne albanese. L’uomo ha manifestato da subito un atteggiamento nervoso spingendo gli agenti ad approfondire con una perquisizione estesa anche al mezzo con l’ausilio delle unità cinofile. In un doppiofondo ricavato nel pianale del veicolo, apribile attraverso apposito congegno dotato di pulsantiera nascosta, sono stati trovati panetti di hashish per un peso complessivo di 26 kg, oltre a circa 17 grammi di marijuana e circa 8 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata, il 25enne è stato arrestato.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author