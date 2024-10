Transizione: 800 milioni per Taranto, ripreso il percorso

La Regione Puglia ha annunciato la ripresa del percorso che porterà il territorio di Taranto a beneficiare di 800 milioni di euro grazie al Just Transition Fund. Nei giorni scorsi, in collaborazione con la Provincia di Taranto, si sono svolti due incontri con il partenariato istituzionale e socio-economico, ai quali hanno partecipato i sindaci della provincia ionica e i principali attori locali.

Alla guida del processo per la Regione c’è Pasquale Orlando, dirigente della sezione programmazione unitaria, che insieme alla funzionaria Francesca Pastoressa e ai consiglieri del presidente Emiliano, Mattia Giorno e Mino Borraccino, coordina il gruppo di lavoro regionale come organismo intermedio per la gestione dei fondi.

Il Just Transition Fund, promosso dall’Unione Europea, è pensato per aiutare i territori fortemente legati alla produzione industriale basata sul carbone, supportandoli nel passaggio alle energie rinnovabili e nella diversificazione del tessuto produttivo, con l’obiettivo di creare un sistema imprenditoriale alternativo alla grande industria.

“Ringraziamo il presidente Emiliano per aver colto questa opportunità storica e affrontato la sfida complessa che il Just Transition Fund rappresenta per Taranto”, ha dichiarato Mattia Giorno, consigliere del presidente per l’area di Taranto.

