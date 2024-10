Trani, terremoto in giunta: l’amarezza dell’assessore dimissionario Amoruso

E’ un terremoto politico quello che nelle scorse ore ha investito l’amministrazione comunale di Trani guidata dal sindaco Amedeo Bottaro. Arrivate a distanza di poche ore le dimissioni di due assessori, Leo Amoruso con delega allo Sport e all’Ambiente e Giovanna Pizzichillo, assessore alle Attività produttive. Dure le parole dell’ormai ex assessore Amoruso, che sui suoi social si è sfogato criticando la scelta dell’amministrazione, che sembra orientarsi verso un rimpasto in giunta, necessario per ricucire alcune crepe nella maggioranza emerse negli ultimi mesi.

