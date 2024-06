Un poliziotto è stato investito mentre era impegnato in attività di pattugliamento a Trani, in via Martiri di Palermo. A travolgere l’agente in servizio, alle 10 del mattino, è stato un anziano a bordo di una utilitaria che non si sarebbe reso conto della presenza degli agenti in strada. L’agente, un uomo di 33 anni, è stato soccorso dal personale del 118 poi trasportato all’ospedale di Andria e dimesso dopo poche ore. La posizione dell’anziano, un 80enne in pensione, è al vaglio della polizia, che ricostruirà l’accaduto.

