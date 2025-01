Trani, Polizia arresta parcheggiatrice abusiva

TRANI – La Polizia di Stato ha eseguito la cattura di una quarantenne, domiciliata nel tarantino, per la reiterata violazione di diverse misure restrittive connesse alla perpetrazione dei reati di estorsione e attività di parcheggiatore abusivo. La donna, già arrestata in passato e recidiva per reati dello stesso tipo, incurante di un Divieto di Accesso alle aree urbane (cd. DACur) emesso dal Questore della provincia Bat e della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto in un comune del tarantino, continuava nella sua attività illecita nella zona del porto e del centro storico della “Città della Pietra”. Gli uomini del Commissariato di Trani, dopo diversi appostamenti, hanno constatato e segnalato all’Autorità Giudiziaria le condotte illegali.

Le segnalazioni della Polizia di Stato hanno portato il Gip del Tribunale di Trani, su richiesta di aggravamento della locale Procura della Repubblica, all’emissione del provvedimento di carcerazione eseguito dalle Volanti del Commissariato di Trani unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bari. La donna è stata quindi associata presso la Casa Circondariale di Trani.

Si precisa che la posizione dell’indagata è al vaglio dell’A.G. e la stessa non può considerarsi colpevole sino ad una eventuale sentenza definitiva di condanna.

