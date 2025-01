Trani, l’Amministratore di Amiu le chiede la ricetta delle mele cotogne: la candidata sindaca parla di un caso di sessismo

E’ una bufera politica, e non più metereologica, quella che sta colpendo la Città di Trani. Ad alzare il livello dello scontro la querelle tra la candidata a sindaco Angela Mercorio e l’amministratore unico di Amiu spa, la municipalizzata tranese responsabile dell’igiene urbana. Pomo della discordia scontro una pec ricevuta dall’aspirante prima cittadina in cui l’ing. Nacci le chiedeva la “ricetta delle mele cotogne”. Episodio questo denunciato dalla professoressa Mercorio che ha parlato di un caso di sessismo.

“AMIU S.p.A. – ha chiarito l’azienda nelle scorse ore – non c’entra assolutamente nulla rispetto alla questione rappresentata dalla Professoressa Mercorio. Trattasi di una questione che nulla ha a che fare con l’Azienda. Così come si precisa anche che nessun bene aziendale (hardware e software) è stato impiegato per la conversazione riferita”.

“La PEC è stata inviata dal mio indirizzo personale” spiega l’ing. Nacci. “Tutto ciò premesso, siamo in presenza di una lettera fra due privati cittadini ed il sottoscritto si è rivolto alla signora Mercorio, per consigli in tema di cucina. Tanto è vero che, alla mia richiesta di una ricetta, lei mi ha cortesemente risposto fornendomela. Oggi, però, scopro una lettura della mia richiesta totalmente fuori luogo e rispetto alla quale mi riservo le eventuali azioni consequenziali”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author