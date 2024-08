Trani, gestione della sosta a pagamento ai privati? Critico il centrodestra

La politica non va in vacanza e alle porte del ferragosto è il futuro della sosta a pagamento che potrebbe essere stato cambiato con una determina arrivata nelle scorse ore, in cui l’amministrazione si preparerebbe alla possibilità di cedere la gestione del servizio ai privati; scelta questa non digerita dall’opposizione che ha criticato sia la possibilità di sottrarre la gestione ad AMET per cederla ai privati sia le modalità e le tempistiche dell’atto, a detta del centrodestra fatto passare in sordina.

