Sono due le persone evase questa mattina, intorno alle 14, dal carcere di Trani. Si tratta di due cittadini immigrati, di circa 30 anni, che sarebbero fuggiti dal reparto di accoglienza della casa circondariale, scavalcando il muro di cinta. Erano stati arrestati per reati contro il patrimonio e la persona. Le autorità hanno diramato a tutte le forze dell’ordine le foto segnaletiche dei due evasi, che sono ricercati attivamente in tutta la zona: sono in corso posti di blocco di polizia, carabinieri e guardia di finanza ad ogni uscita della strada statale 16, oltre ad attive ricerche nelle campagne circostanti, dove si sono dispersi. L’ultima evasione dal carcere di Trani avvenne il 26 agosto 2021: fuggirono il 25enne Daniele Arciuli, in carcere per omicidio, arrestato dopo due mesi di latitanza a Triggiano, e il 31enne Giuseppe Antonio De Noja, rapinatore seriale, che si costituì a Bari, in questura, dopo cinque giorni.

