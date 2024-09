Tragico incidente a Borgo Mezzanone: bracciante muore, un altro è grave

Un tragico incidente nelle campagne di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Nella mattinata di mercoledì 11 settembre, due braccianti di origine maliana sono stati travolti da un’auto pirata mentre erano a bordo di uno scooter.

Tounkara Karamoko, 28 anni, non è sopravvissuto all’impatto, mentre l’altro è stato trasportato in gravi condizioni al policlinico di Foggia. Il conducente dell’auto, che non ha prestato soccorso, è fuggito, ma il veicolo è stato rinvenuto poco distante, abbandonato sul ciglio della strada. La Polizia sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per identificare il responsabile dell’investimento.

Nel frattempo, la Cgil e la Flai Cgil di Foggia hanno espresso profondo cordoglio per la morte di Karamoko, condannando con fermezza il gesto vile del conducente. “Speriamo che si possa risalire rapidamente al colpevole”, hanno dichiarato i rappresentanti sindacali Gianni Palma e Giovanni Tarantella.

I sindacati sottolineano inoltre la necessità di indagare sulle condizioni lavorative dei due braccianti, ipotizzando che l’incidente possa essere legato al loro lavoro in itinere, date le difficili condizioni in cui vivono e si spostano gli operai stranieri della zona. “Non possiamo ignorare il contesto sistemico in cui si verificano questi eventi, tra strade dissestate e condizioni di vita precarie”, hanno aggiunto i sindacalisti, denunciando l’immobilismo del Governo riguardo al superamento delle emergenze nei ghetti.

L’appello finale è rivolto al Prefetto di Foggia, affinché vengano messe in atto misure concrete per garantire migliori condizioni di accoglienza e sicurezza per i lavoratori stranieri della zona.

