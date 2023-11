Torricella, il centro dialisi ancora chiuso

TORRICELLA – “Motivi economici produttivi”, con questa motivazione l‘ufficio personale della società Nerphocare spa diede avviso del provvedimento di chiusura del centro dialisi di Torricella.

Dal primo agosto 2021 la struttura versa in uno stato di abbandono costringendo i pazienti dializzati di Torricella a trasferte dolorose a Taranto e all’ospedale Giannuzzi di Manduria, presidio già in grandissima difficoltà per la carenza di personale, intanto due sarebbero le aziende interessate per riaprire il centro dialisi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp