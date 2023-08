TORRE SANTA SUSANNA – Non si sarebbe trattato di un corto circuito, ma di un incendio doloso. Ne sono certi i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana che, nella mattinata di giovedì hanno arrestato un 59enne del posto accusato di aver appiccato il rogo nell’abitazione dell’ex moglie. I fatti risalgono allo scorso 20 agosto, quando i vigili del fuoco intervennero per domare le fiamme. A incastrare il presunto responsabile le immagini di videosorveglianza. Da qui, la richiesta e l’ordinanza firmata dal Gip, poi eseguita dai militari. L’uomo si trova in carcere, in attesa di essere interrogato

