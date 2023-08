BRINDISI – Manca l’ufficialità e pure la conferma, ma sarebbe l’attore Luca Ward il presidente in pectore della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. L’attore e doppiatore sarebbe il candidato scelto dal sindaco Giuseppe Marchionna per sostituire l’uscente, in polemica, Stefano Miceli. Curioso che proprio Miceli e Ward, un anno fa, per la festa patronale, portarono in scena lo spettacolo “L’Elmo e la Croce” in Cattedrale, a Brindisi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp