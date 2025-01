Torna il collegamento marittimo fra Bari e Bar, in Montenegro

Il collegamento marittimo tra Bari e Bar, in Montenegro, verrà ripristinato la prossima estate. Come ha riferito oggi il governo montenegrino, è stato stabilito un primo periodo di servizio fra il primo luglio e il 27 agosto, nel pieno della stagione turistica. A garantire il collegamento una volta a settimana, riferiscono i media regionali, sarà il traghetto ‘Dalmacija’ della compagnia croata ‘Jadrolinija’, che una capacità di 800 passeggeri e 280 auto. I prezzi per una sola tratta saranno di 78 euro a passeggero e 101 euro per l’auto, mentre il biglietto andata e ritorno costerà 144,40 euro a persona, e 186,60 per le auto. Sono previsti sconti per i minori fino a 12 anni e per gruppi a partire da 15 persone. Negli ultimi anni il collegamento fra Bari e Bar ha registrato fasi alterne, con servizi regolari intervallati da lunghe sospensioni (ANSA).

